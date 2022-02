Zelenski ofereix negociar a Putin per aturar la guerra

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha ofert al seu homòleg de Rússia, Vladímir Putin, emprendre un procés de diàleg "per aturar la mort de persones" després de l'ofensiva militar desplegada dijous sobre territori ucraïnès.

Zelenski s'ha adreçat expressament a Putin en un discurs, hores després que un dels seus assessors ha afirmat que Kíev està disposat a negociar un estatus "neutral" si, a canvi, rep garanties de seguretat de Moscou, informa l'agència UNIAN.





No obstant això, el ministre d'Exteriors de Rússia Serguei Lavrov, ha desconfiat de la part ucraïnesa i ha acusat Zelenski de "mentir", ja que s'hauria negat aquests darrers anys a aplicar els Acords de Minsk per posar fi al conflicte al Donbass.





"Ha buscat refugi a Occident. No hi ha garanties que hi hagi d'haver resultats pràctics", ha lamentat el cap de la diplomàcia russa en una compareixença.





Zelenski també ha volgut deixar clar que les forces armades d'Ucraïna faran front a l'ofensiva militar russa, que en les darreres hores ja s'ha fet palpable a Kíev i a zones limítrofes, i fins i tot ha cridat els ciutadans europeus amb experiència militar a unir-se a la resistència.