Descobreixen que les cèl·lules tumorals es fan passar per plaquetes per no ser detectades al torrent sanguini

El grup de recerca de Biòpsia Líquida i Interceptació del càncer de l' Institut de Recerca Biosanitària de Granada ha descobert que les cèl·lules tumorals es fan passar per plaquetes per no ser detectades al torrent sanguini.





Aquesta troballa és un canvi de paradigma quant al desenvolupament del procés metastàtic es refereix i pot contribuir, a una millor entesa del procés tumoral i al desenvolupament de tractaments dirigits a interceptar el procés de disseminació tumoral i, per tant, de l'aparició de la metàstasi .





Les metàstasis és la causa principal de mort relacionada amb el càncer, a causa de l'alliberament de cèl·lules tumorals d'un tumor primari, al torrent sanguini on poden viatjar a un altre òrgan i crear un tumor secundari.





Aquestes cèl·lules es coneixen com a Cèl·lules Tumorals Circulants (CTC) i són capaces, no només de desprendre's de la massa tumoral, sinó també de sobreviure a l'atac del sistema immunitari i colonitzar òrgans distants.





Aquest equip de científics de l'Institut de Recerca Biosanitària, la Universitat de Granada, GENYO i l'Hospital Universitari Verge de les Neus de Granada han demostrat per primera vegada que les plaquetes són capaces de transferir biomolècules com a lípids, proteïnes i ARN a les CTC, ajudant-les a passar desapercebudes al torrent sanguini.





Aquest treball posa de manifest com les plaquetes poden modificar fenotípicament, genèticament i funcionalment a les cèl·lules tumorals, indicant què podrien tenir una funció crucial en la metàstasi en interactuar i modificar les Cèl·lules Tumorals Circulants.