L'OTAN anuncia el desplegament de forces de resposta davant la invasió russa d'Ucraïna

Els líders de l' OTAN han decidit divendres desplegar les Forces de Resposta Ràpida per augmentar la defensa dels aliats en plena invasió russa d'Ucraïna.





Després de la reunió virtual de líders aliats, el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg ha anunciat el desplegament per terra, mar i aire d'aquestes forces per respondre a qualsevol contingència.





Les Forces de Resposta Ràpida es compon de fins a 40.000 efectius amb capacitat per desplegar-se en qualsevol escenari en un termini de cinc dies i durant un màxim de 30. Fa just un mes, els Estats Units van anunciar que posaven en alerta 8.500 tropes per donar suport a una possible activació de les forces d'actuació ràpida de l'OTAN davant una agressió de Rússia.





Dins aquesta estructura s'inclouen les brigades internacionals de les Força Conjunta de Molt Alta Disponibilitat , uns batallons de milers d'efectius que recolzats per forces aèries, navals i d'operacions especials poden desplegar-se d'urgència per fer front a crisis militars.