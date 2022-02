Espanya descarta incrementar les tropes a Europa de l'Est per l'atac de Rússia

La ministra de Defensa, Margarita Robles @ep





Espanya no té previst augmentar el nombre de militars desplegats amb l' OTAN a l'est d'Europa com sí que estan fent altres països de l'Aliança després de l'atac militar de Rússia a Ucraïna iniciat aquest dijous.





Després de la reunió de caps d'Estat i de Govern de l'Aliança Atlàntica que ha tingut lloc aquest divendres de manera extraordinària, la ministra de Defensa, Margarita Robles , ha expressat la "rotunda condemna" d'Espanya a l'atac liderat pel president rus, Vladimir Putin, i ha avisat que ni la Unió Europea ni l'OTAN "continuaran consentint agressions i vulneracions del dret internacional".





En aquest marc, en una declaració sense preguntes al Palau de la Moncloa, ha recordat el compromís que manté Espanya des de fa anys amb les missions de dissuasió de l´Aliança Atlàntica i no ha anunciat l´enviament de més capacitats ni reforç de tropes.





Altres països 'aliats' sí que han anunciat durant els darrers dies el reforç de les seves capacitats. Alemanya ha anunciat aquest divendres l'enviament de més soldats i sistemes d'armament per protegir els seus socis de l'OTAN a Europa de l'Est i també Portugal va aprovar mobilitzar 1.500 militars per la crisi d'Ucraïna.





Actualment, Espanya compta amb un contingent desplegat a Letònia amb més de 600 efectius que tenen carros de combat entre les seves capacitats. També hi ha un desplegament a Bulgària de l'Exèrcit de l'Aire, amb 130 efectius i quatre avions de combat Eurofighter, per protegir-ne l'espai aeri.





A més, la ministra ha recordat que tres vaixells espanyols --la fragata 'Blas de Lezo' i els caçamines 'Meteoro' i 'Sella'-- participen en les agrupacions navals permanents de l'OTAN que es troben actualment a la Mediterrània.