Xavier Antich, Mònica Terribas i Joaquim Forn assumeixen la presidència d'Òmnium aquest dissabte

Mònica Terribas, Joaquim Forn i David Fernández també estaran a la Junta Directiva de l'entitat / @EP





L'escriptor i filòsof Xavier Antich assumirà aquest dissabte la presidència d' Òmnium Cultural en substitució de Jordi Cuixart , que a mitjans de gener va anunciar la seva voluntat de no presentar-se a la reelecció després de sis anys al càrrec.





Aquest dissabte se celebrarà a la Farga de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) l'Assemblea General de l'entitat on es votarà i s'escenificarà el relleu a la direcció d'Òmnium, encara que la votació oberta als 190.000 socis va començar de manera telemàtica el 10 de febrer.





La candidatura de Xavier Antich, integrada per 18 persones, va ser l'única que es va presentar per a la renovació parcial de la Junta Directiva, i inclou noms com el de la periodista Mònica Terribas , l'exconseller Joaquim Forn i l'exdiputat de la CUP David Fernández .





També figuren a la candidatura la periodista Natza Farré ; l'historiador Lluís Duran ; l'advocat i politòleg Didac Amat , i la portaveu d'Òmnium a Somescola, Marina Gay .





La llista també inclou el coordinador de la cooperativa Opcions, Gerard Pijoan ; el professor i doctor en filosofia Àngel Castiñeira ; la sociòloga i activista Iolanda Fresnillo ; la periodista Natalia Touzon ; el politòleg Marc Sanjaume i la biòloga i empresària Núria Basi .







Aquesta Assemblea General serà el darrer dia de Cuixart com a president d'Òmnium Cultural i del vicepresident, Marcel Mauri , que també va decidir no presentar-se a la reelecció.





La presidència de Cuixart, que va assumir el desembre del 2015 en substitució de Quim Torra --que el 2018 va ser proclamat president de la Generalitat--, ha estat marcada pel paper de l'entitat en el procés independentista de l'1-O i el seu pas per presó durant tres anys, després que el Tribunal Suprem el condemnés a nou anys de presó per un delicte de sedició al costat del llavors president de l'ANC, Jordi Sànchez , avui secretari general de Junts.