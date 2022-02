Ana Botín, va guanyar 11,43 milions d'euros a l'any de la pandèmia

El conseller delegat del Banco Santander, José Antonio Álvarez i la presidenta del Banco Santander, Ana Botín /@Ep







La presidenta de Banco Santander, Ana Botín , va guanyar 11,43 milions d'euros el 2021, mentre que el conseller delegat del grup, José Antonio Álvarez , va percebre una remuneració de 9,16 milions d'euros, segons compilació la memòria anual remesa aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





Això significa que Botín va incrementar la seva retribució un 15% respecte a l'exercici 2019, abans de la pandèmia, mentre que Álvarez va guanyar un 11% més com a conseller delegat del banc que el 2019. El benefici atribuït de Santander el 2021 es va situar en 8.654 milions de euros, un 24,6% més que el 2019.





Les retribucions no són comparables amb les de l'exercici 2020, perquè aquest any el Santander va perdre 8.000 milions d'euros i el consell va decidir ajustar les mètriques per abonar la prima al 67,3% i destinar la resta a un fons creat per donar suport a iniciatives de lluita contra la pandèmia. Amb el mateix objectiu, tant Botín com Álvarez van renunciar voluntàriament al 50% de la retribució total.





La retribució d´Ana Botín inclou un salari fix en metàl·lic que es va mantenir en 3,17 milions d´euros i una retribució variable de la qual 3,67 milions d´euros s´abonen aquest any (el 40%) i 2,2 milions (dos cinquens del 60%) es difereixen i es paguen en els dos propers anys. Així mateix, la presidenta va rebre una aportació a plans de pensions d'1,04 milions d'euros, 330.000 euros per la pertinença al consell i 1 milió en concepte d'altres retribucions (assegurances, prestacions complementàries, etc).





Tot això suma una remuneració d'11,435 milions d'euros, un 15% més que el 2019. Si se suma la prima diferida del 2017 que s'ha fet efectiu aquest any, la retribució total de Botín és de 12,288 milions d'euros, un 23% més que el 2019.





El consell d'administració de Banco Santander va reduir la retribució total un 2% davant del 2019, en sumar 26,696 milions d'euros.