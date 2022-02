"La festa s'acabarà": insten al Govern central a tenir precaució amb el dèficit

El president de la CEOE, Antonio Garamendi @ep





El president de la CEOE , Antonio Garamendi , ha apel·lat a tenir "moltíssima precaució" amb els nivells de dèficit, perquè "la festa s'acabarà" després de diversos anys "dopats" per Europa, i també ha advertit de la necessitat de revisar els pressupostos per evitar que, "a final d'any, surtin uns comptes força pitjors dels que pensàvem".





Alhora, ha considerat que hi ha "un munt de temes que haurien d'estar consensuats" amb pactes d'Estat i ha instat a tenir "cura" amb "la inflació dels salaris" perquè es pot "consolidar" la inflació.





En una trobada empresarial organitzada per l'Associació per al Progrés de la Direcció a la localitat biscaïna de Getxo, el president de la patronal espanyola ha repassat diferents assumptes econòmics i que afecten les empreses. Entre ells, ha abordat l'alt nivell de deute de l'Estat i ha apel·lat a tenir "moltíssima precaució", perquè "sembla que la festa segueix i s'acabarà", després d'estar "dopats per Europa diversos anys".





"Hi ha gent que pot estar animada a fer polítiques populistes amb els diners capitalistes dels altres", ha dit Antonio Garamendi, a qui el preocupa "sobremanera com es gestionarà la primera empresa d'aquest país", en relació amb l'Estat, ja que "ens podem trobar amb dèficit a partir de l´any que ve de l´ordre de 50.000, 60.000, 70.000, 80.000 milions d´euros anuals". Segons ha recordat, cal ser "conscients que aquests diners s'hauran de tornar".





Així mateix, ha indicat que ja l'any passat va advertir que calia "tenir molta cura amb els pressupostos d'aquest any" i, en aquest sentit, ha al·ludit al "desfasament" entre la previsió del preu del barril de petroli i la quantia real .





Segons ha indicat, mentre en una empresa en aquest tipus de situacions les dades es revisarien, en aquest cas "no passa res" i se segueixen "amb els mateixos pressupostos" sense revisió, de manera que a final d'any poden "sortir uns comptes força pitjors de les que pensàvem".





A més d'advocar pel "rigor pressupostari", ha considerat que "hi ha un munt de temes que haurien d'estar consensuats" amb pactes d'Estat, cosa que "donaria moltíssima confiança de país", i en aquest sentit ha lamentat l'actual política "molt radicalitzada".





Garamendi ha alertat, per altra banda, de la importància de tenir "cura" amb "la inflació dels salaris" perquè, segons ha afirmat, es pot "consolidar" la inflació que ara pateix el país, en comptes d'evitar que sigui " recurrent" i aconseguir que "duri poc temps". Per això, ha apel·lat a assolir acords amb els sindicats en què es puguin "moderar els salaris".





En matèria fiscal, un dels assumptes que més caldrà "barallar" els propers mesos, ha advertit que les cotitzacions socials són un 30% superiors a la resta d'Europa i ha subratllat que la pressió fiscal, "encara que si divideixes cosa que es recapta pel nombre d'espanyols, es recapta menys que als països europeus”, si es té en compte “pel nombre que realment paguem els impostos paguem molt més” a causa del percentatge d'economia submergida. També ha indicat que l'impost de patrimoni "no té sentit".





PROBLEMES DE GESTIÓ





El president de la CEOE ha abordat així mateix els fons europeus de recuperació, que considera "una gran oportunitat", encara que veu "problemes" des del punt de vista de la gestió i ha reclamat "més participació pública-privada" perquè és "la base perquè això funcioni".





Garamendi ha recordat que part d'aquests recursos aniran a projectes estratègics del país i cal estar "pendents que aquestes infraestructures siguin les adequades". A més, ha demanat "més coordinació" davant del fet que l'estat de les autonomies "complica" la gestió.





També ha advertit que amb el nivell d'inversions que es requereixen a les empreses per beneficiar-se de fons, moltes pimes en aquest moment no es poden "llançar" a aquestes inversions, i ha apostat per donar "més espai" al sector financer, que podria facilitar "moltíssim l'accés i la informació".





D'altra banda, Garamendi ha valorat la feina feta per les empreses durant la pandèmia, en què han estat "molt més eficaces que les administracions", i ha assegurat que s'ha realitzat una feina "intensíssima" a "la pau social", amb tretze acords en un moment d'"excepcionalalitat", en què es requeria posar un "granet de sorra" per "solucionar temes" i no per "crear conflictes".





Segons ha indicat, " hem estat en moltes normes aquest any i mig que han aconseguit ajudar la societat, i ens posen per davant una pau social" sense la qual s'haurien tingut "molts problemes".





En aquesta línia, ha defensat l'acord per a la reforma laboral i ha assenyalat que en la negociació no s'estava parlant de "la reforma laboral que hi havia" amb anterioritat, sinó del "paper que ens van ensenyar" amb una "contrareforma" que a la seva dia va qualificar de "marxista" i en què "hi havia moltes coses que estaven damunt la taula on teníem problema greu". També ha lamentat que “s'ha jugat més a la política”, pel que fa a la prevalença dels convenis autonòmics.





Així mateix, ha lamentat que l'any passat els fons de pensions privats van caure un 45% "per un afany recaptatori", cosa que veu "un error" . Garamendi ha recordat que el va preocupar "sobremanera" el plantejament del Ministeri de José Luis Escrivá en relació als plans de pensions perquè "volia nacionalitzar el segon pilar de les pensions" i "muntar un gran fons de pensions a l'Estat", al que "va arrasar amb tota la llibertat d'elecció i de gestió d'entitats privades i un altre tipus d'entitats públiques".





Segons ha explicat, ha traslladat al ministre que era "causa belli' que fos una nacionalització de les pensions", que posava "en risc" els plans de previsió del País Basc i els fons privats. D'aquesta manera, ha apuntat que "s'ha aconseguit afortunadament que a través de la negociació col·lectiva a la pròpia empresa es decideixi on se'n va".





En tot cas, ha opinat que "el pla que ha anat com a projecte de llei al Congrés, com segueix plantejant des del punt de vista dels incentius no gaire interès, realment la gent no s'hi apuntarà".