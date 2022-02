Salut mental, la primera víctima del Covid

Dona amb depressió |@EP





La pandèmia del Covid-19 ha posat valor a altres malalties que han estat ignorades o minusvalorades per molts al llarg dels anys. L'abandonament de la gimnasta nord-americana Simone Biles dels Jocs Olímpics de Tòquio al·ludiu als seus problemes de salut mental i la inesperada mort de l'actriu Verónica Forqué ha fet que aquest tipus de malalties es colin a les agendes dels polítics i governs. Un dels primers polítics que es van fer ressò de la salut mental i la seva necessària inversió va ser Iñigo Errejón , líder de Más Madrid, assegurant que “durant la pandèmia els joves van emmalaltir en un conjunt de malalties psíquiques que avui s'han convertit en un veritable tsunami al nostre país".







El confinament a l'inici de la pandèmia del Covid-19, va augmentar els casos de depressió greu i ansietat en un 28% i un 26%, respectivament. Les més afectades van ser les dones respecte als homes i els joves es van veure més afectats que els grups de més edat. Els autors van comprovar que els països amb elevats casos d'infecció per coronavirus i amb importants reduccions en la mobilitat de les persones, com a conseqüència del confinament, van registrar els majors augments en la prevalença de tots dos. tipus de trastorns.





A causa d'aquest augment significatiu dels casos de depressió i ansietat, el Govern espanyol va anunciar un Pla de Salut Mental dotat amb 100 milions d'euros fins al 2024 . que incloïa una dotació econòmica de 100 milions d'euros del Govern d'Espanya. Errejón va criticar aquest nou pla ja que la "la mitjana d'Europa és que per cada 100.00 habitants hi ha 18 psicòlegs públics, mentre que a Espanya n'hi ha sis, cosa que significa que si algú un dia no pot més, si té sort de poder pagar-ne 80" euros per una consulta privada algú l'ajuda, i si no en té es fastigueja i es va cronificant la seva situació de salut mental."





Dades del Ministeri de Sanitat sobre problemes psicològics en dones i homes





Amb l'increment dels trastorns mentals com l'ansietat o la depressió a conseqüència de la pandèmia, s'ha aconseguit destapar la realitat d'aquestes malalties fins a desmitificar-les. Això, alhora, ha obert un nou mercat d'oportunitats enfocades a la salut mental. Segons les dades de ResearchAndMarket.com , s'estima que el mercat mundial de la salut mental arribarà als 537,97 milions de dòlars el 2030.





L'increment de casos de trastorns mentals ha provocat que el sistema públic de salut espanyol s'hagi saturat en els darrers anys. La incapacitat d'atendre les persones amb problemes mentals ha portat a la ingesta continuada de pastilles recomanada pels especialistes i no a la reunió i la conversa en persona amb el psicòleg o psiquiatre. I és per això que cal millorar l'atenció dels trastorns mentals. No s'ha de basar en la ingesta de pastilles, ja que aquesta no és la solució total. En alguns casos, és més eficaç parlar amb algun professional. Segons xifres de l' Associació Nacional de Psicòlegs Clínics i Residents , només un 30% dels psicòlegs clínics que exerceixen a Espanya (uns 9.000) treballen a la sanitat pública. Per aquest motiu, la inversió de l' Estat en matèria de salut mental és clau per intentar donar la cobertura més gran possible a totes les persones que necessitin l'ajuda d'un professional.