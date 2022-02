Adéu, Ucraïna!

Edifici destruït a Kíev @ep





Estem molt enfadats amb els que ha fet Putin. Això d'envair Ucraïna és una cosa que no es pot tolerar i tots els dirigents polítics no compromesos amb el sàtrapa rus han protestat amb la màxima energia i amenaçat amb les sancions més greus, a quina més imaginativa i contundent. Menys una, és clar, el suport armat a aquest país, infinitament més feble que el seu veí i invasor, cosa que ha quedat clarament descartada, per la qual cosa la força coercitiva de tota la resta produirà sens dubte més soroll que nous.





No hi ha res de nou sota el sol. Ucraïna ha patit invasions i repartiments diversos al llarg de la seva història i de fet és un conglomerat de llengües i cultures força heterogeni. No és possible eludir la petjada russa, molt perceptible des d'època remotes i aguditzada a partir del segle XVIII quan els tsars es van entestar a “russificar” a fons el país. Però tampoc el caràcter centreeuropeu de Galitzia, que va pertànyer a l'Imperi Austrohongarès abans d'integrar-se a Polònia i ser lliurada després a l'URSS per Hitler. Recordo haver llegit les memòries d'un autor galicia en què recordava haver nascut sota la dependència dels emperadors de Viena, lluitat a la primera guerra mundial com a soldat austríac, haver estat després successivament súbdit polonès, soviètic, alemany, soviètic de nou i finalment ucraïnès, per acabar la seva vida recuperant la nacionalitat austríaca i això gairebé sense moure's del seu poble.





El cas d'Ucraïna és anàleg al de molts altres països europeus, que han aparegut i desaparegut una vegada i una altra al llarg dels segles, federats, engolits per imperis majors o independitzats, amb fronteres fluctuants i peripècies diverses i que han arribat al segle XXI gairebé com per casualitat. Aquesta realitat tingues elàstica va obligar, quan es va celebrar la conferència de seguretat europea d'Hèlsinki i per evitar disputes sense fi, a acceptar el respecte de les fronteres tal com estaven el 1975.





No ha estat així: es van desmembrar la Unió Soviètica, Iugoslàvia i Txecoslovàquia i això ha estat el germen de nombrosos enfrontaments sagnants (excepte en l'últim cas esmentat) I Rússia, la successora de l'antic imperi tsarista-soviètic, ha intentat, després d'uns anys de desconcert, recuperar posicions amb una política artera destinada a complicar la vida dels nous països sorgits després de l'enfonsament de l'URSS. Ho va fer a Geòrgia, Moldàvia i Armènia, amb poca repercussió al concert internacional per l'escassa entitat i llunyania d'aquests països. I ho està duent a terme ara mateix a Ucraïna amb una demostració exagerada del seu poder i una supèrbia tal que ha portat Putin a recordar que segueix sent una potència nuclear.





No ens queda més remei que acceptar, des d'ara mateix i vista la reacció de la resta del món, disposat a queixar-se molt però alhora nedar i guardar la roba, la conseqüència inevitable del que estem vivint aquests dies: l'ocupació russa d'Ucraïna i, amb tota probabilitat, la seva submissió a Rússia amb la creació d'un govern titella que convertirà aquest país en un protectorat de Moscou després d'haver pres Crimea i el Donbas. Exactament igual que va fer Hitler amb Txecoslovàquia: desmembrar primer els sudets i ocupar seguidament la resta del país, a qui va convertir en protectorat de Bohèmia i Moràvia. És molt possible que Rússia no canviï el topònim d'Ucraïna, però el nom no fa la cosa i no deixarà de convertir-se en un estat tributari i submís. Demanem al cel que el que segueixi a continuació no sigui el mateix que va passar el 1939.





En tot cas, diguem amb pena: Adéu, Ucraïna!