Guerra a Ucraïna: un nadó ha nascut al metro de Kíev

Entre la mort, la vida es fa camí. Enmig dels atacs aeris per part de l'exèrcit rus a Kíev , la capital d'Ucraïna, els residents s'han refugiat a les estacions de metro subterrànies de la ciutat per salvaguardar-se dels bombardejos per part de les forces aèries russes.





Els trens han estat oberts per acollir els ciutadans de Kíev, que han estat usant l'aplicació Telegram per comunicar-se amb el món exterior.





Fa unes hores un grup obert a Telegram va informar que una dona havia donat a llum el seu nadó al metro.





Imatge compartida a Telegram





Aquest nadó ha nascut sentint les explosions que turmenten la ciutat de Kíev aquesta nit. Les sirenes antiaèries emeten advertiments als residents perquè es dirigeixin als seus refugis.





Està previst que sigui una altra llarga i ansiosa nit sota terra a mesura que els sons de la guerra es fan cada cop més forts i més propers en una capital que ara és a la mira de Rússia.





Els míssils colpegen les vores d'aquesta capital assetjada. El sotragueig dels trets travessa el cel. Les explosions encara són lluny del centre, però cada vegada són més a prop.