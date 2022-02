El botox i àcid hialurònic, darrere de l'aspecte de Putin

Vladimir Putin, president de Rússia | @EP





Vladimir Putin no només és notícia per la invasió russa a Ucraïna sinó també perquè el seu rostre amb el pas dels anys no ha deixat indiferent ningú. Amb 70 anys, el màxim mandatari rus continua mantenint una cara digna de ser presumida. I és que sembla que el motiu és el tractament de bellesa que s'ha aplicat durant aquests anys. Però en realitat, què s'ha fet Vladimir Putin?





La Razón ha contactat amb un dels experts, el doctor Ángel Martín, de la Clínica Menorca i ha confirmat que s'ha hagut d'injectar “ toxina botulínica al terç superior per esborrar arrugues al front, entrecella i potes de gall” . Però això no és l'única cosa. Per millorar el terç inferior confirma que les seves " galtes plenes, arc nasogenià i línies de marioneta a ratlla, perfectament controlades, ho ha fet amb l'àcid hialurònic" Aquesta substància totalment biocompatible i segura, quan s'utilitza com a farcit, és reticulat per retenir laigua i augmentar el volum. El gruix, la consistència, el to i la textura sucosa que la pell perd amb l'edat són els beneficis que ens aporta l'àcid hialurònic, a més d'equilibrar el metabolisme de la pell, donar-hi un aspecte saludable i juvenil”.





Per si no n'hi hagués prou, el màxim mandatari rus, s'ha hagut de fer un empelt capil·lar. Per a l'expert, "no és que de jove tingués un melenó, el tenia fi i escàs pel que no ha de tenir bona zona donant per fer un microempelt capil·lar com cal, ia més els cabells fi no dóna densitat, però sí que és suficient per conservar una mica de cabell. Més que un pacte amb el diable, això de Putin és un acord prolongat en el temps amb els millors cirurgians i clíniques d'estètica i bellesa”. Sembla que Vladimir Putin, als 70 anys, vol lluir com si els anys no haguessin passat per ell.