Explosions i enfrontaments en la tercera jornada del conflicte a pocs quilòmetres de la plaça Maidan

Diverses explosions han sacsejat la capital d'Ucraïna, Kíev, aquest dissabte de matinada, i s'han produït enfrontaments a la zona de Beresteiska, a escassos nou quilòmetres de la coneguda plaça Maidan, i en una central tèrmica a Troieschyna, a l'altre extrem de la ciutat.

Segons ha informat el diari 'The Kíev Independent', hi ha hagut prop de 50 explosions i trets amb metralladores prop del zoològic de la ciutat, i per la zona del metro de Beresteiska, situada sota l'encreuament entre l'avinguda Peremohy.

A les les 04.08 hores (hora local), s'hauria produït un atac a una unitat militar ucraïnesa en aquesta avinguda, que ha estat rebutjat, tal com recull el servei de premsa de les Forces Terrestres d'Ucraïna a Facebook i com ha pogut confirmar l'agència de notícies ucraïnesa Unian.

A més, el citat diari ha informat que almenys 60 saboteajadors russos haurien estat abatuts a Kíev, segons l'assessor del ministre d'Interior, Viktor Andrusiv, i s'haurien produït combats també en una central tèrmica a Troieshchyna, la zona nord del marge esquerre de Kíev.

Aquesta mateixa informació l'ha confirmada també la cadena nord-americana CNN, que ha assenyalat que el Servei Estatal de Comunicacions Especials d'Ucraïna ha confirmat aquest divendres a la nit enfrontaments en un suburbi a l'est de la capital, Kíev, prop de Troieschyna.