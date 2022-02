El cònsol d'Ucraïna a Barcelona assegura que "l'ajuda humanitària i militar és insuficient per frenar Rússia"

Façana de l'Ajuntament de Barcelona il·lumanada amb els colors de la bandera d'Ucraïna | @EP





El cònsol d'Ucraïna a Barcelona, Artem Vorobyov , ha advertit que l'ajuda humanitària i militar que Ucraïna rep des de l'entrada de les tropes russes al país dijous "desgraciadament és insuficient per frenar Rússia".





Així ho ha dit en una entrevista al diari 'El Nacional.cat' aquest dissabte, on després de ser preguntat textualment si creu que està davant una tercera guerra mundial, ha respost: "Sí, malauradament". Ha avisat que "l'atac segueix, i cada dia hi ha més víctimes mortals i ferits, no només a l'exèrcit, sinó també entre la població civil", i ha considerat que la resposta dels països occidentals arriba, diu, massa tard.





Tot i que ha agraït "a tots els aliats d' Occident pel suport constant" que el país rep diàriament, ha recordat que Rússia és una potència nuclear amb molta força. Per a ell, el president rus, Vladímir Putin , ha utilitzat un fals pretext per iniciar una operació militar perquè no vol que Ucraïna "formi part d'Europa i de països democràtics", encara que recorda que aquest és el camí que va triar lliurement el poble ucraïnès.





Ha advertit que "l'última vegada que Ucraïna va patir aquest tipus d'accions va ser el 1941, durant la segona Guerra Mundial , quan un altre dictador intentava imposar la seva voluntat a altres països". Ha volgut remarcar que Ucraïna pateix "ara mateix un acte d´agressió i guerra, un acte contra" la sobirania i el futur del país, i que la ciutadania sent dolor i preocupació, diu, pels seus familiars i pel futur del país.





Ha explicat que des de dijous el consolat a Barcelona atén les persones afectades pel tancament de l'espai aeri a Ucraïna i els viatgers ucraïnesos que es trobaven a la ciutat de visita o de viatge i que no tenen familiars que els acullin.