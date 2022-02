El nou parc de Glòries de Barcelona s'ampliarà amb un passeig verd a la Gran Via

Nou parc de Glòries | @EP









El parc de la Canòpia de la plaça de les Glòries de Barcelona s'ampliarà amb una passejada verda a la Gran Via de les Corts Catalanes entre els carrers de Badajoz i Bilbao, en el marc de la urbanització de l'àmbit que quedarà alliberat amb l'obertura del segon túnel viari.





En un comunicat, l' Ajuntament ha explicat que aquesta ha estat la proposta que ha guanyat el concurs per redactar el projecte d'urbanització d'aquest tram, que permetrà convertir allò que fins ara era "un mur per al veïnat", amb vuit carrils de trànsit , en un nou espai ciutadà.





"Per fi la ciutat, després de molt de temps de treball i de moltes reivindicacions veïnals, ha començat a mirar cap a una part de la ciutat oblidada, que és tota la vessant del Besòs", ha dit la tinenta d'alcalde Janet Sanz , que ha afegit que l'actuació se suma a la transformació que s'està fent a les Glòries.





La proposta guanyadora per redactar el projecte porta per lema 'Arraigados al paseo', i l'ha elaborat la Unió Temporal d'Empreses (UTE) formada per les societats ESTEYCO, SA; TRN TARYET, SA; i JPAM Estudi d´Arquitectura SLP. Ara, els seus autors començaran a redactar el projecte executiu de manera coordinada amb els equips tècnics municipals, amb l'objectiu de tenir-lo llest a l'abril del 2023 i poder licitar les obres abans de finalitzar el mandat.



Es renovaran 30.000 metres quadrats on el verd serà el protagonista, amb un gran arbrat, zones de joc i estada i una gran passejada central d'uns 20 metres d'amplada.

A la part on se situen edificis d'habitatges, es preveu ubicar una vorera i un carril en plataforma única que integrarà el pas de bicicletes, trànsit local i vehicles de serveis.

A l'altra banda, hi haurà una vorera, un carril d'ús local i bicicletes, i un espai bidireccional per al pas d'autobusos i el tramvia.





Per tant, dels vuit carrils que hi havia abans de començar les obres del túnel --quatre per sentit--, es passarà a una configuració que prioritza la mobilitat sostenible. A les cruïlles amb els principals carrers transversals es crearan espais amplis per afavorir el pas, les activitats esportives i usos diversos, segons el consistori. La transformació d'aquest espai, "llargament reivindicada pel veïnat", també servirà per connectar els barris del Clot, el Provençals i el Parc i la Llacuna del Poblenou.