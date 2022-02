Tània Verge reclama a l'Estat "capacitat de codecisió" per a l'acolliment de refugiats ucraïnesos

Tània Verge, consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat | @EP







La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge , ha demanat al Govern "capacitat de codecisió" per acollir refugiats ucraïnesos així com de gestionar els recursos destinats a això. En declaracions a ' Rac1 ' aquest dissabte, ha criticat que la ubicació d'aquestes persones "es fa des de l' Estat seguint criteris poc clars" i, en paraules, unilateral.

"No té sentit que l'acollida es decideixi de manera centralitzada sense atendre la disponibilitat de recursos a tot el territori", ha sostingut.





Preguntada pel nombre de refugiats que podria acollir Catalunya , ha insistit que la gestió correspon a un programa estatal, que té les places distribuïdes per tot el territori espanyol, per la qual cosa les places ubicades a Catalunya no les poden "comptar com a pròpies" .

La Generalitat ha activat el Comitè per a l' Acollida de les Persones Refugiades , un espai de coordinació entre el Govern i les entitats, que farà “un mapa de recursos i necessitats” per poder activar les respostes pertinents.