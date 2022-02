Aragonès aplaudeix l'èxit d''Alcarràs' de Carla Simón

Carla Simón i Pere Aragonès en la trobada al Palau de la Generalitat | @EP





El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha aplaudit l'"èxit" de la pel·lícula de la cineasta catalana Carla Simón , ' Alcarràs ', guardonada amb l' Ós d'Or a la millor pel·lícula a la Berlinale , i ha destacat el paper de les produccions audiovisuals en català.





Així ho ha dit aquest dissabte després de rebre Simón i l'equip de la pel·lícula al Palau de la Generalitat amb el vicepresident català, Jordi Puigneró , i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga . Aragonès ha ressaltat que aquest reconeixement és "la gran victòria catalana a la Berlinale" i el resultat del talent i la professionalitat de l'autora i els actors no professionals que participen al muntatge.





També s'ha referit al futur de l'audiovisual com una via d'expressió on la cultura catalana té lloc, així com al projecte de 'hub' audiovisual a Terrassa, tot i que diu que "avui no és el moment de parlar" de la iniciativa. D'altra banda, ha assegurat que l'èxit d'aquesta pel·lícula portarà l'orgull que considera que Catalunya necessita "per tirar endavant" i superar les grans corporacions de la indústria audiovisual.