Marta Vilalta assegura que la monarquia "mai no és benvinguda a Catalunya" a les portes del Mobile

Marta Vilalta, secretària general adjunta i portaveu d´ERC





La secretària general adjunta i portaveu d' ERC , Marta Vilalta , ha assegurat aquest dissabte que la monarquia espanyola " mai és benvinguda a Catalunya ", el dia previ a la trobada del Rei, Felip VI , amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès , a Barcelona pel Mobile World Congress (MWC).





En declaracions als mitjans a Manresa , Vilalta ha titllat la monarquia de corrupta i s'ha referit a la institució com "la punta de llança del règim del 78". També ha sostingut que ERC continuarà “treballant per fer possible la república catalana” i per millorar el dia a dia de la ciutadania.





La regidora d'ERC a l'Ajuntament de Manresa, Mariona Homs , ha criticat que "les grans companyies elèctriques estan interposant preus desorbitats, que s'han incrementat més amb la pandèmia", i ha dit que des del municipalisme estan intentant fer front a aquesta situació . Homs ha destacat que durant la pandèmia el consistori i l'empresa pública d'aigua del municipi van instal·lar més de 200 comptadors socials perquè “cap família ha de viure sense aigua i és importantíssim cobrir les necessitats de les persones”.