Carrizosa avisa que Ciudadanos segueix estant molt viu a Catalunya

Carlos Carrizosa, líder de Ciutadans a Catalunya | @EP





El líder de Ciutadans a Catalunya , Carlos Carrizosa , ha titllat els seus regidors de "dic de contenció als excessos intolerables que està cometent el nacionalisme a Catalunya" i, per això, ha reivindicat la necessitat que la formació taronja aconsegueixi representació al màxim d'institucions municipals.







En la seva intervenció aquest dissabte a la convenció ' Compromís amb els municipis ', amb la qual Cs vol "rellançar" el seu projecte a Catalunya de cara als comicis del 2023, ha subratllat que el 80% dels catalans tenen un regidor al seu localitat i que aquest acte demostra, en les seves paraules, que viu el partit.





Carrizosa ha titllat les declaracions del dirigent d' ERC , Oriol Junqueras , sobre la crisi d'Ucraïna d'"immorals i indecents" i l'ha acusat --textualment-- de promulgar lleis que haurien agradat el president rus, Vladimir Putin , i de voler tot el poder, sense tenir-ne suficient amb el seu càrrec de vicepresident el 2017.





Ha qualificat el mandatari rus de tirà i ha assegurat que "en una democràcia occidental que funcionés, el dirigent d'un país no podria cometre una il·legalitat criminal com és envair un altre Estat a sang i foc per apoderar-se'n i crear un imperi megalòman a la seva gust".