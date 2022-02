Els bombardejos i explosions ja afecten 18 milions d'ucraïnesos

Militars a la guerra a Ucraïna | @EP





El tercer dia des de l'esclat de la guerra a Ucraïna, Llogarets Infantils SOS adverteix que ja són 18 milions les persones afectades per les explosions i els bombardejos i, segons les últimes estimacions de l' Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació d'Afers Humanitaris (OCHA) , en els propers dies hi podria haver fins a 7,5 milions de persones desplaçades internes.





Així mateix, s'espera que almenys 12 milions necessitin ajuda sanitària i refugi per passar-hi la nit. L' Organització Internacional per a les Migracions calcula, a més a més, que 1,7 milions de persones abandonaran el país. Llogarets Infantils SOS subratlla que, fins ara, ja són 15.000 les persones provinents d' Ucraïna que han creuat la frontera cap a Polònia i 16.000 les que han entrat a Moldàvia amb la intenció de traslladar-se a Romania.





L'organització d'atenció directa a la infància ha assenyalat que "de moment" tant les famílies dels seus programes com el personal humanitari "estan il·lesos", encara que moltes s'han hagut d'allotjar en refugis antiaeris "i estan commocionades i espantades". d'Aldees Infantils SOS a Ucraïna, Serhii Lukashov , ha assenyalat que "les necessitats s'incrementen cada hora" i que "els treballadors estan en contacte permanent amb les famílies, brindant primers auxilis psicològics". Així mateix, Aldeas està identificant entorns segurs i protectors on allotjar els nens i les seves famílies i s'està proveint de medicines, aliments, aigua i articles d'higiene.





Amb l'afluència massiva de desplaçats interns a l'oest del país, Aldeas ja ha començat a oferir el seu suport als infants i famílies procedents d'altres regions, ajudant-los a reubicar-los i aplegar productes de primera necessitat. A més, l'organització s'està focalitzant a atendre els nens no acompanyats, garantint-los un entorn segur i protector i ajudant-los a identificar les seves famílies per aconseguir-ne la reunificació.





Per tot això, Llogarets Infantils SOS ha anunciat aquest divendres la posada en marxa del ' Programa de Resposta a Emergències ' a Ucraïna, l'objectiu del qual és prevenir la separació familiar durant els desplaçaments i proveir de refugi, aliments, productes d'higiene i medicines a les famílies i els nens que ho necessitin.