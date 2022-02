Els dos combois amb espanyols escortats pels GEO segueixen avançant fins a la frontera d'Ucraïna

Trànsit intens a les carreteres d'Ucraïna | @EP





Els dos combois amb ciutadans espanyols que els GEO estan escortant segueixen avançant fins a la frontera d'Ucraïna, segons ha informat la Policia Nacional .

Tot i això, la Policia Nacional ha destacat, en una publicació al seu compte de Twitter , que l'avenç dels dos combois "és lent a causa del gran nombre de vehicles que intenten abandonar el país", després de la invasió de les tropes russes.





Per la seva banda, l'equip de suport, en què participen una vintena de GEO, ja ha arribat a la frontera amb Ucraïna , on s'encarregarà d'assegurar el pas dels combois. A l''operació Prússia', la Policia Nacional està garantint la seguretat dels dos combois que han sortit des de l'Ambaixada d'Espanya a Kíev per evacuar el personal consular i els ciutadans espanyols.





L'ambaixada ja comptava amb un equip de seguretat de la Policia Nacional que va ser reforçat la setmana passada amb un grup de GEO. Segons han informat a Europa Press fonts del Ministeri de l'Interior, els policies també s'han encarregat d'assegurar físicament l'edifici de l'ambaixada d'Espanya després de la sortida del segon i últim comboi aquest matí, en què viatja l'ambaixadora. A més, els agents s?han encarregat d?arriar la bandera nacional de la seu, que custodiaran fins a Espanya. Juntament amb les tasques de seguretat, els agents estan atenent les necessitats dels evacuats (aigua, aliments i sanitàries).





La sortida de l'ambaixadora a Ucraïna, Silvia Cortés , juntament amb un centenar d'espanyols que encara romanien a Kíev , va ser anunciada aquest divendres pel ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, José Manuel Albares . Va indicar, en aquest sentit que Cortés, juntament amb el que quedava de personal de l'Ambaixada després d'haver estat reduïda al mínim essencial, estaven sortint en un comboi cap a Polònia .





Dimarts passat ja en va sortir un altre amb 50 espanyols més pel que a Ucraïna ja quedarien al voltant d'un centenar, principalment dobles nacionals i persones molt arrelades que ja havia fet saber que no abandonarien el país. A tots ells, Exteriors els ha recomanat limitar-ne al màxim els moviments i romandre en un lloc segur, en contacte constant amb les autoritats espanyoles.