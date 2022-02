Xavier Antich promet culminar el procés de la independència: "Hem vingut a guanyar"

Acte d´Òmnium Cultural | @EP



El nou president d' Òmnium Cultural, Xavier Antich , ha defensat el seu compromís al capdavant de l'entitat i el de la nova Junta Directa per revisar els marcs i crear noves complicitats amb l'objectiu de culminar el procés cap a la independència: “Hem vingut a guanyar ".

Ho ha dit aquest dissabte en un acte a la Farga de L'Hospitalet de Llobregat on l' Assemblea General de l'entitat ha votat presencialment el relleu a la direcció d'Òmnium, un càrrec ocupat fins ara per Jordi Cuixart.





En la seva intervenció, Antich ha apostat per enfortir l'independentisme de manera col·lectiva i amb aliances estratègiques, amb la mà estesa "i no des de la comoditat dels retrets", tot i que ha recordat que l'entitat vol ser exigent amb els representants polítics i les institucions per incidir políticament.





Ha celebrat "estar aquí contra tot pronòstic, perquè a la tardor del 2017 l'Estat va posar en marxa la maquinària repressiva a escala massiva, i no ha pogut amb Òmnium ni tancant el president quatre anys a la presó".





Ha argumentat que la nova direcció no encoratjarà l'"antipolítica: és aquí on creix el desànim, el populisme i l'extrema dreta; l'antipolítica és l'ou de la serp", ha afegit.