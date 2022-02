Junts preocupat per l'increment d'accidents al carril bus a contramà a Gràcia

Jordi Martí Galbis, portaveu de Junts, a l'Ajuntament de Barcelona | @EP





El grup municipal de Junts a Barcelona ha avisat que "en un any s'han doblegat els accidents" pel carril bus a contramà a la Travessera de Gràcia , i ha exigit una reunió amb veïns, comerciants i escoles per revisar-ho i acordar millores. En un comunicat aquest dissabte, el portaveu de la formació, Jordi Martí Galbis, ha concretat que s'han produït 117 accidents des del 2017 : 17 del total han estat atropellaments i 22 amb autobusos implicats.





El grup "ha mantingut les interpel·lacions al govern municipal sobre els problemes de mobilitat i d'inseguretat" que genera aquest carril per estar en sentit contrari a la resta del trànsit que circula per Travessera .





Martí ha analitzat que la majoria d'accidents se succeeixen a les cruïlles amb els carrers transversals, que els atropellaments representen el 15% del total, que la majoria es donen per "infraccions de vianants" en creuar o en no respectar els senyals o semàfors. Per a ell, la situació és insostenible i “demostra que el govern de comuns i socialistes no saben gestionar aquesta situació i que la problemàtica, lluny de solucionar-se, es va fent més gran cada dia”.