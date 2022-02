La Comunitat Valenciana rebrà 560 menors d'Ucraïna

Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana | @EP





La Fundació Junts per la Vida i el Consolat d'Ucraïna , amb el suport de la Generalitat , estan treballant per organitzar l'evacuació del " major nombre " de menors ucraïnesos a la Comunitat Valenciana, juntament amb alguns adults. En principi, preveuen 560 persones que tracten de fugir de la invasió de Rússia .





S'espera que puguin arribar a València la setmana que ve, encara que encara no hi ha data concreta. El pla és desplaçar els evacuats per carretera amb autobusos des d'Ucraïna fins a la frontera amb Polònia, i des d'allà en tres vols Charter es traslladaran fins a València. Es tractaria d'un corredor aeri, per a això s'estan gestionant els avions complets amb diferents companyies. No serà des d'un aeroport proper a la frontera perquè ja tenen ocupat el seu espai aeri i, per tant, es farà des d'un aeroport a Cracòvia, segons ha detallat l'ONG en un comunicat.





Una de les nenes que està esperant ser evacuada ha enviat un missatge aquest mateix matí a la seva família d'acollida a València, on explica, amb veu espantada, que "el seu poble està en foc, les cases estan cremant i ells estan amagats" . És Verònica Kaminska i viu a Sukachi , a uns tres quilòmetres d' Ivankiev .





La presidenta de la Fundació Junts per la vida de la Comunitat Valenciana, Clara Arnal , té previst desplaçar-se dimarts que ve fins a Polònia per organitzar des d'allà l'arribada dels evacuats d'Ucraïna i el viatge als avions fins a València.





L' ONG , juntament amb la contrapart ucraïnesa, està organitzant en aquest país l'agrupament i el desplaçament de nens i adults, de la zona de Txernòbil i Donbas en autobusos, encara que els problemes de comunicació dificulten les tasques, segons ha explicat. També els problemes a les carreteres retarden l'organització de l'evacuació.





El cònsol honorari d'Ucraïna a València, Pablo Gil , ja ha presentat la proposta a la Generalitat després d'haver-se reunit aquest divendres amb el president de la Generalitat, Ximo Puig , que ha ofert l'ajuda necessària per a l'evacuació. El cònsol ha agraït la solidaritat i el suport mostrat per Puig.





Tant el consolat com la Fundació estan treballant també en la preparació de la documentació necessària pel trasllat dels evacuats. L'ONG ja està creant el llistat de menors a evacuar, i està col·laborant amb altres associacions d'acolliment familiar.

Els nens i nenes que arribaran són de les zones de Chernobil i Donbass i seran acollits per famílies valencianes que col·laboren als programes d'acolliment humanitari durant els estius, que realitza la Fundació Juntos Por la Vida des de fa 20 anys.





La Fundació agraeix la solidaritat de totes les famílies que s'han ofert per acollir els menors que arribaran a València. Ja n'hi ha prou, per la qual cosa no calen més famílies d'acollida. La presidenta de la Fundació adverteix que els nens i les nenes estan patint els horrors del conflicte, han de refugiar-se en soterranis i hi ha escassetat de tot. Amb la seva evacuació a València, espera que puguin descansar de la guerra i de la por que cada dia estan patint amb les bombes que cauen a prop de casa seva.