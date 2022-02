Denegar l'accés a la xarxa SWIFT, com a càstig a Rússia

Vladimir Putin, president de Rússia | @EP





Des que va esclatar la invasió de Rússia a Ucraïna s?està parlant de les possibles sancions econòmiques que poden imposar al Govern de Putin. Però una mesura que podria colpejar fortament Moscou podria ser tallar als bancs de Rússia l'accés a la xarxa SWIFT , una organització amb seu a Bèlgica que, de moment, ningú ha posat sobre la taula.







La Societat per a les Comunicacions Interbancàries i Financeres Mundials , (SWIFT, per les seves sigles en anglès) és el principal sistema de missatgeria que utilitzen els bancs per realitzar pagaments transfronterers ràpids i segurs . És utilitzada per 11.000 entitats bancàries en més de 200 països i permet que el comerç internacional flueixi sense problemes





Creada el 1973 , la xarxa SWIFT transmet més de 40 milions de missatges al dia , informant als usuaris quan els seus pagaments s'han enviat o quan els reben. Es creu que més de l'1% dels milions de dòlars que s'intercanvien gràcies a ella involucren transaccions russes.





El ministre de Relacions Exteriors d'Ucraïna, Dmytro Kuleba , va demanar que s'exclogués Rússia del sistema aquest dijous, quan els líders de la UE es van reunir per discutir les sancions.

"No seré diplomàtic amb això. Tots els que ara dubten de si s'ha d'excloure Rússia de SWIFT han de comprendre que la sang d'homes, dones i nens ucraïnesos innocents també estarà a les mans ", va tuitejar Kuleba. El principal escull per excloure Rússia de la xarxa Swift sembla que Brussel·les es nega a donar suport a aquesta sanció.





Una raó clau de la seva renúncia a tallar l'accés de Rússia a la plataforma és que Europa la fa servir per pagar el gas que compra a Moscou, per la qual cosa la mesura podria causar problemes al bloc, a causa de la gran dependència de diversos països, com Àustria, Finlàndia, Polònia i Alemanya, del gas rus. Es creu que Alemanya és un dels principals oponents que s'exclogui Rússia de SWIFT. El ministre de Finances de França, Bruno Le Maire, va assegurar divendres que l'opció només es faria servir com a últim recurs. Tot i això, països com el Regne Unit segueixen pressionant per aplicar aquesta important sanció. "Ens agradaria anar més enllà, ens agradaria fer això del sistema SWIFT, el sistema financer que permet als russos moure diners al voltant del món per rebre pagaments pel seu gas", va afirmar aquest divendres Ben Wallace, ministre de Defensa del Regne Unit , durant una intervenció a la BBC.





Quan l'Iran va ser exclòs de la xarxa SWIFT el 2012, com a part de les sancions pel desenvolupament del seu polèmic programa nuclear, va perdre gairebé la meitat dels ingressos per exportacions de petroli i el 30% del comerç exterior. Si es decideix excloure Moscou del sistema, les empreses russes perdrien accés a les transaccions normals i instantànies que proporciona la xarxa i els seus pagaments milionaris per l'energia i els productes agrícoles que exporta es veurien greument afectats. És probable que els bancs hagin de tractar directament entre si, afegint demores i costos addicionals i, en última instància, reduint els ingressos del govern rus.





Alguns països estan en contra d'excloure Rússia de la xarxa Swift ja que perjudicaria les empreses que subministren i compren béns a Rússia . Alemanya seria un dels països occidentals més perjudicats. Rússia és el principal proveïdor de petroli i gas natural de la Unió Europea i trobar subministraments alternatius no seria fàcil. Si bé Occident va treure els bancs iranians del sistema el 2018, l'economia russa és molt més gran. Rússia és el cinquè soci comercial més important de la UE.