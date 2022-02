Cinc milions de nens han perdut un pare o cuidador pel Covid-19

Nens @Pexels





El nombre de nens que es calcula que han patit la mort d'un dels seus pares o cuidadors com a conseqüència de la pandèmia de COVID-19 ha augmentat a més de 5,2 milions a tot el món, segons un nou estudi de modelització publicat a la revista 'The Lancet Child & Adolescent Health'.





Les estimacions del nombre de nens afectats per l'orfandat associada al COVID-19 i la mort dels cuidadors gairebé es van duplicar en els sis mesos que van de l'1 de maig del 2021 al 31 d'octubre del 2021, en comparació amb la quantitat després dels primers 14 mesos de la pandèmia (de l'1 de març del 2020 al 30 d'abril del 2021).





A nivell mundial, el nou estudi suggereix que dos de cada tres nens orfes a causa del COVID-19 són adolescents entre 10 i 17 anys . A més, d'acord amb les proves que les morts per COVID-19 afecten desproporcionadament els homes, tres de cada quatre nens de tot el món que van experimentar la mort d'un progenitor durant la pandèmia van perdre el seu pare.





En general, els nens que experimenten la pèrdua d'un cuidador tenen més risc de pobresa, explotació i violència o abús sexual, infecció pel VIH, problemes de salut mental i angoixa greu i, en alguns contextos, més vulnerabilitat a la participació en bandes ia l'extremisme violent.





Per això, els investigadors demanen que s'incorporin urgentment als esforços de resposta a la pandèmia programes basats en l'evidència per als nens que experimenten l'orfandat, incloent programes que donin suport a l'enfortiment econòmic, un suport més gran de la comunitat i la família, i programes que evitin col·locar els nens en la cura institucional. Els resultats poden ajudar les respostes nacionals adaptades a ledat i les circumstàncies dels nens afectats.

"Calculem que per cada persona que s'ha informat que ha mort com a resultat de la pandèmia de COVID-19, un nen queda orfe o perd el cuidador. Això equival que un nen cada sis segons s'enfronta a un risc d'adversitat més gran" al llarg de la seva vida si no rep el suport adequat a temps", afirma l'autora principal, la doctora Susan Hillis, que va completar aquest treball durant el seu mandat als Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) dels Estats Units .





Per tant, assenyala que el suport als nens orfes s'ha d'integrar immediatament en tots els plans nacionals de resposta al COVID-19 , i ha de centrar-se en tres components bàsics: "prevenir la mort dels cuidadors mitjançant la cobertura, la contenció i el tractament equitatius de la vacuna contra el COVID-19, preparar les famílies segures i acollidores perquè donin suport als nens afectats (per exemple, mitjançant la cura per part de familiars, l'acollida i l'adopció), i protegir els nens utilitzant estratègies basades en l?evidència per reduir els riscos de pobresa, adversitat infantil i violència".





A parer seu, aquestes estratègies ajudaran a salvar vides ara ia posar en marxa la infraestructura programàtica i financera a escala mundial per assegurar un futur millor per als nens i les famílies de tot el món.





Per la seva banda, la doctora Juliette Unwin, autora principal de l'Imperial College de Londres (Regne Unit), afegeix que “lamentablement, per molt elevades que siguin les nostres estimacions de morts per orfandat i de cuidadors, és probable que siguin subestimacions, i esperem que aquestes xifres augmentin a mesura que es disposi de més dades globals sobre les morts per COVID-19”.





"Per exemple --continua--, l'OMS estima que les dades precises sobre les morts per COVID-19 a l'Àfrica són limitades, i és probable que les estimacions reals siguin 10 vegades superiors a les que es comuniquen actualment. En conseqüència, aquestes morts no notificades signifiquen que l'orfandat i la pèrdua de cuidadors relacionada amb el COVID-19 també se subestima dràsticament”.





Les dades actualitzades en temps real suggereixen que els veritables totals van assolir els 6,7 milions de nens el gener del 2022, apunta. "Si bé el nostre estudi actual va analitzar les estimacions fins a l'octubre del 2021, la pandèmia segueix fent estralls a tot el món, la qual cosa significa que l'orfandat relacionada amb el COVID-19 també continuarà augmentant".





Abans de la pandèmia de COVID-19, es calcula que hi havia 140 milions de nens orfes a tot el món. L'impacte del COVID-19 a l'orfandat va ser revelat per primera vegada en un estudi publicat el juliol de 2021, que va estimar que 1,5 milions de nens havien experimentat la mort d'un pare o cuidador entre març del 2020 i abril del 2021 com resultat del COVID-19.





El nou estudi augmenta aquesta estimació a més de 2,7 milions de nens per al mateix període de temps, tornant a calcular les xifres a partir de les xifres actualitzades de morts per COVID19 juntament amb les dades d'excés de mortalitat per tenir en compte les morts indirectes associades a la pandèmia (estimacions de juliol del 2021: 1.562.000 nens enfront de les darreres estimacions: 2.737.300 nens).





Utilitzant la mateixa metodologia, els investigadors van ampliar la seva anàlisi fins al 31 d'octubre de 2021, analitzant les dades de mortalitat i fecunditat dels països que representaven la proporció més gran de morts per COVID-19 i utilitzant models matemàtics per extrapolar les seves conclusions a les estimacions globals. Aquest enfocament ha mostrat prèviament una correlació forta entre la relació entre l'orfandat i les morts i la taxa de fertilitat total.





Igual que en el cas anterior, l'equip va estimar la pèrdua d'avis cuidadors utilitzant les dades de composició de les llars de les Nacions Unides per a la proporció d'adults més grans de 60 anys que conviuen amb nens menors de 18 anys, amb un o sense pare.





Aquestes proporcions es van multiplicar per les morts associades a COVID-19 al grup d'edat corresponent per estimar el nombre de nens afectats, calculant de manera conservadora que una mort donava a un sol nen que experimentava la mort del cuidador.





Per a tot el període de 20 mesos de l'estudi, l'equip estima que un mínim de 3.367.000 nens van quedar orfes a tot el món, en experimentar la pèrdua d'un pare. 1.833.300 nens més es van veure afectats per la mort d'un avi o d'un cuidador adult que vivia a casa seva. En general, el nombre de nens afectats per la mort d'un cuidador a causa del COVID-19 va superar el nombre de morts per COVID-19 notificades (5,2 milions de nens davant de 5 milions de morts per COVID-19).





"Es van necessitar 10 anys perquè 5 milions de nens quedessin orfes a causa del VIH/SIDA, mentre que el mateix nombre de nens ha quedat orfe a causa del COVID-19 en només dos anys. Aquestes xifres no tenen en compte l'última onada de la variant òmicron de COVID-19, que pot fer que el nombre real de víctimes sigui encara més gran. Hem d'actuar amb rapidesa per identificar els nens que estan darrere d'aquestes xifres, perquè puguin rebre el suport que necessiten per prosperar" , afirma l'autora principal, la professora Lorraine Sherr, de l'University College London (Regne Unit).





A tots els països, els nens tenien més probabilitats d'haver perdut el pare que la mare, amb més del triple de nens que van perdre el pare que la mare (el 76,5% o 2.581.300/3.374.900) dels nens van perdre el seu pare davant del 23,5% o 793.600/3.374.900 que van perdre la seva mare).





També van calcular les edats dels nens que van perdre un dels pares. Així, els adolescents van representar una proporció molt més gran dels orfes (Les edats de 10 a 17 anys van representar el 63,6% o 2.146.700/3.374.900 dels nens orfes) que els nens més petits a tots els països. (Edats de 5 a 9 anys: 21,8%, 736.800/3.374.900; edats de 0 a 4 anys: 14.6%, 491,300/3,374,900).