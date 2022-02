Espanya enviarà a Ucraïna material de protecció i medicaments

Pedro Sánchez, president del Govern | @EP





El Govern enviarà 5.000 cascos, armilles antibala i detectors de mines a Ucraïna a més de les 20 tones de medicaments i material mèdic anunciades aquest dissabte.





Així li ho havia demanat el Govern ucraïnès a través de l' encarregat de negocis a Madrid , Dmytro Matiuschenko , qui havia demanat material de protecció per a la població ucraïnesa.





El material defensiu se sumarà a les 20 tones de medicaments i material mèdic valorades en 150.000 euros i que es faran arribar, via Polònia , atès que l'espai aeri d' Ucraïna està tancat arran de la invasió per part de Rússia . El transport de l'ajuda humanitària es farà per carretera amb un cost de 10.000 euros, sota el paraigua d'una iniciativa Team Europe .





En un acte aquest dissabte a la base de Torrejón de Ardo z, d'on sortirà el "primer enviament", el ministre d'Afers Exteriors, UE i Cooperació, José Manuel Albares , ha indicat que és "una mostra de solidaritat del poble espanyol amb Ucraïna, amb el seu Govern i amb el poble d'Ucraïna que està fent front d'una manera molt valenta a una agressió il·legal, injusta i injustificada”.