Alemanya envia a Ucraïna 1.000 armes antitanc i 500 míssils

Olaf Scholz, president d'Alemanya





El Govern alemany enviarà 1.000 armes antitanc i 500 míssils Stinger a Ucraïna, fet que suposa una excepció històrica a la seva prohibició d'exportar armes nacionals a zones de conflicte. Amb l'anunci d'Alemanya, avui també els Països Baixos han fet públic l'enviament d'un tercer carregament militar a Ucraïna. Es tracta de mig centenar d'armes antitanc Panzerfaust 3 amb 400 míssils i 200 equips de míssils antiaeris Stinger , segons ha informat el Ministeri holandès . El primer anunci va ser realitzat per la ministra d' Exteriors Alemanya, Annalena Baerbock , i el vicecanceller alemany, Robert Habeck , coincidint amb la visita a Berlín del primer ministre polonès, Mteusz Morawiecki , que abans havia recriminat l' egoisme exhibit per diversos països europeus en la seva ajuda a Ucraïna.





Finalment, el canceller del país, Olaf Scholz , ha ratificat la primera remesa d'aquest armament. " L' atac rus marca un punt d'inflexió i el nostre deure fer tot el possible per ajudar Ucraïna a defensar-se de l'exèrcit invasor de Putin", ha fet saber al compte de Twitter . "És per això que estem subministrant 1.000 armes antitanc i 500 míssils Stinger als nostres amics a Ucraïna", ha confirmat el mandatari. Baerbock i Habeck havien reconegut que, "després de vergonyós atac de Rússia, Ucraïna ha d'exercir el seu dret inalienable a la legítima defensa" i, per tant, "el Govern Federal recolzarà Ucraïna en el subministrament de material que cal amb urgència ", segons el comunicat conjunt, recollit per ' Der Spiege l'".