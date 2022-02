L'Estat anuncia ajudes europees per als sectors més afectats per la guerra

José Manuel Albares, ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació | @EP





El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares , ha explicat que el Govern aposta per "la fermesa" davant Rússia després del seu atac a Ucraïna i ha anunciat que els països europeus preparen ara un paquet de mesures compensatòries per als sectors més afectats que comunicarà properament la Comissió Europea .





"De la mateixa manera que es van acordar uns fons de rellançament davant l'epidèmia, hi haurà una resposta als problemes que es derivin de les sancions a Rússia ", ha explicat en una entrevista aquest diumenge publicada a ' La Vanguardia ', on ha defensat textualment que Europa té múscul econòmic per guanyar aquest envit.





Si bé ha advertit que és imprevisible saber com evolucionarà la situació, per a ell queda clar que l'objectiu del president de Rússia, Vladímir Putin , és el domini total d'Ucraïna: “Vol prendre Kíev i deposar el govern legítim, un govern democràticament elegit ".





Ha explicat que divendres, el ministre d' Afers Exteriors d'Ucraïna, Dmytro Kuleba , es va connectar amb el Consell d'Exteriors de la Unió Europea , reunit a Brussel·les, i "en un context molt dramàtic va traslladar la voluntat del seu govern de resistir sense defallir" ".

"El govern ucraïnès no abandonarà Kíev: han mobilitzat la població i hi haurà resistència. Ucraïna és el segon país més extens d'Europa i no és senzill controlar aquest país", ha afegit, i ha assegurat que Europa i els aliats transatlàntics estan units i donaran suport total a Ucraïna.