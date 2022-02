El Mobile comença aquest dilluns sense el pavelló rus

Mobile World Congress | @EP





El Mobile World Congress 2022 de Barcelona començarà aquest dilluns al recinte Gran Via de Fira de Barcelona , a l'Hospitalet de Llobregat , recuperant les seves dates habituals i més presencialitat, que va quedar afectada a la passada edició pel coronavirus.





L'esdeveniment, que se celebrarà fins dijous 3 de març , ocuparà set pavellons amb 1.500 expositors, participants de 150 països i un miler d'oradors –dels quals un 95% assistiran de forma presencial–, mentre que s'espera que hi vagin entre 40.000 i 60.000 persones.

El 2020 va haver de suspendre's pels riscos de la pandèmia de la Covid-19 i la passada edició es va reinventar en dates diferents de les habituals --del 28 de juny a l'1 de juliol del 2021-- amb un format híbrid i amb menys ocupació d'expositors.





De fet, més de 15 empreses van cancel·lar la seva participació presencial, entre les quals hi havia Cisco, Deutsche Telekom, Ericsson, Intel i Google , que sí que hi acudiran aquesta vegada. Aquest any, però, només dues grans marques han confirmat que no assistiran físicament a l'esdeveniment mundial de la indústria de les tecnologies mòbils, Sony i Lenovo , i es preveu que hi acudeixin els operadors mòbils més grans, companyies de programes informàtics i grans empreses del sector. .





Tot això repercutirà a l'economia local, segons l'organització, amb un impacte econòmic de 240 milions aquest any i amb la creació de 6.700 llocs de treball temporals. De fet, des del 2005 hi ha hagut un impacte de 5.300 milions d'euros a l'economia local i s'han creat 141.000 llocs de treball temporals, segons ha explicat el director de la GSMA , J ohn Hoffman , diverses vegades. A causa de la invasió de Rússia a Ucraïna, la GSMA ha eliminat el pavelló rus a l'edició d'aquest i el seu director ha instat les empreses russes a "quedar-se a casa".