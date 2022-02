Nova reunió dels ministres d'Exteriors de la Unió Europea per parlar d'Ucraïna

Bandera de la Unió Europea | @EP





Els ministres d'Exteriors de la UE tornaran a reunir-se aquest diumenge, encara que aquesta vegada de forma virtual, per tornar a abordar la situació a Ucraïna després que aquest dissabte Alemanya, Itàlia i altres països reticents aixequessin el seu veto a excloure Rússia del sistema de SWIFT de comunicacions financeres.





La trobada tindrà lloc per videoconferència previsiblement a última hora del vespre un cop conclogui la reunió presencial que els ministres de l'Interior de la UE mantindran a Brussel·les per analitzar la situació humanitària i la capacitat d'acolliment de refugiats. Els caps de la diplomàcia analitzaran els darrers esdeveniments en relació amb la crisi desencadenada per la invasió d'Ucraïna per part de Rússia llançada aquest dijous.





Els ministres també podran abordar el canvi de posició d'algunes capitals que, com Roma o Berlín, s'havien mostrat en contra d'incloure SWIFT al paquet de sancions contra Rússia. El ministre d?Exteriors, José Manuel Albares, va indicar divendres que Espanya està a favor d?aquesta mesura. Atès que la trobada se celebrarà de manera virtual els ministres no podran decisions formals de resposta davant d'aquesta crisi però sí que podran constatar si hi ha consens per accelerar el paquet de sancions sobre el qual ja estaven treballant els Vint-i-set.