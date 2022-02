Puja en un 72,3% els afectats per acomiadaments col·lectius el 2021

Yolanda Díaz, vicepresidenta segona del Govern espanyol i Ministra de Treball i Economia Social | @EP





El nombre de treballadors afectats per acomiadaments col·lectius es va disparar un 72,3% el 2021 respecte al 2020, fins a sumar 14.840 afectats , en contrast amb la reducció del 96,4% en el volum de treballadors immersos en processos de suspensió de contracte o reducció de jornada, que es va situar en 36.398 , segons dades provisionals del Ministeri de Treball .







Sumant ambdós tipus d' ERO , el nombre total de treballadors afectats per expedients de regulació d'ocupació (ERO) autoritzats per les autoritats laborals o comunicats a aquestes va baixar un 95% el 2021, fins a sumar 51.238, dels quals el 17% estaven afectats per procediments originats per causa de força major i el 83% ho estaven per procediments de regulació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció ( ETOP ). Les xifres només recullen els procediments dàmbit nacional, per la qual cosa no sinclouen els expedients presentats a autoritats provincials o autonòmiques.





Dels 51.238 treballadors afectats per ERO el conjunt de l'any passat, un total de 8.724 estaven en procediments en què la causa al·legada va ser la força major, xifra un 98,7% inferior a la del 2020. Els ERO per causes objectives ( econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció) van afectar 42.514 treballadors, xifra que suposa un descens del 87,5% respecte al 2020, primer any de pandèmia. Del total de procediments ETOP , 38.898 van finalitzar amb acord de les parts, un 87,9% menys, mentre que 3.616 ho van fer sense acord (-77,7%).





Per comunitats autònomes, les que van registrar el 2021 un nombre més gran de treballadors afectats per regulacions d'ocupació d'àmbit nacional van ser Madrid (14.640), Catalunya (10.440) i Andalusia (5.545), mentre que les xifres més baixes d'afectats es van donar a les ciutats. autònomes de Ceuta i Melilla (19 sumant totes dues) i la Rioja (136).