Tribunal de comptes prendrà una decisió demà sobre l'aval de l'ICF per a les fiances per despeses d'acció exterior del Procès

La Sala de Justícia del Tribunal de Comptes ha assenyalat per a aquest dilluns 28 de febrer la votació i la decisió sobre els recursos presentats per les defenses contra la decisió de rebutjar els avals públics de l' Institut Català de Finances (ICF) presentats per excàrrecs del Govern català per a afrontar la fiança 5,4 milions d'euros que els va imposar per la seva responsabilitat comptable pel presumpte ús irregular de fons per a l'acció exterior de les 'ambaixades catalanes' i el Diplocat





Va ser l'octubre del 2021 quan la delegada instructora del Tribunal de Comptes Esperanza García Moreno va rebutjar els 28 avals presentats per excàrrecs del Govern de la Generalitat de Catalunya, entre els quals hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas , i l'exvicepresident Oriol Junqueras , cobrir la seva part de la fiança.





La instructora no va admetre que fos la Generalitat, a través de l' Institut Català de Finances (ICF), que presentés avals. La decisió arribava sense informe dels serveis jurídics de l'Estat sobre la idoneïtat d'aquest mecanisme d'aval, després que al setembre l'Advocacia de l'Estat entengués que no s'havia de pronunciar atès que eren part personada en el procediment que se segueix a l'òrgan fiscalitzador.





La delegada instructora assenyalava que "atenent la coherència del sistema d'indemnitat de l'agent públic", i la interpretació de les normes jurídiques conforme a l' article 3 del Codi Civil , "l'afiançament mitjançant aval garantit amb fons públics de les conductes doloses o marcades per actes realitzats amb negligència o culpa greu no pot quedar legalment emparat”.





En el marc del seu argument, citava també el Règim Jurídic del Sector Públic , que "no preveu que es pugui procedir, en cap cas, a donar cobertura pública al patrimoni privat de les persones al servei de l'Administració que haguessin obrat amb dol, o culpa o negligència greu en la generació del dany, sigui aquest ocasionat a aquella oa tercers".