Athletic-Barça: Oportunitat per consolidar-se en posició de Champions

Marcelino García Toral, parlant amb Àlex Berenguer





El Barça jugarà aquest diumenge a les 21:00 contra l' Athletic Club de Bilbao a San Mamés en un nou partit de Lliga . L'objectiu és aconseguir els tres punts i refermar-se una mica més en llocs de Lliga de Campions . Xavi sortirà amb tot per aconseguir la victòria però no podrà comptar amb el lateral esquerre, Jordi Alba per sanció. Tot i aquesta absència, el tècnic català podrà comptar amb l'holandès Memphis Depay i Clement Lenglet ja recuperats de les seves lesions. Tampoc no podrà comptar amb Sergi Roberto, Samuel Umtiti i Ansu Fati per lesió ni tampoc amb Eric García i Nico González per sanció.





A l'onze inicial no s'esperen grans rotacions respecte a l'onze habitual dels últims partits, més enllà de l'entrada obligada de Dest a l'esquerra pel sancionat Alba . Dani Alves recuperarà el lloc al lateral dret després de complir els dos partits de sanció. L'únic canvi significatiu podria ser el descans per Ferran Torres , que ha jugat de titular els vuit partits des de la seva inscripció i només va ser canviat a la segona part de la Supercopa , així com en els últims vuit minuts a Nàpols .







Per part dels bilbaïns, Marcelino García Toral farà canvis significatius en el seu onze titular a causa que dimecres que ve se la juguen a la tornada de les semifinals de la Copa del Rei contra el València . Tot i així, mantindrà el seu indiscutible 4-4-2 , però amb diferents noms. És probable que als laterals juguin Lekue i Balenziaga amb Iñigo Martínez i Yeray al centre de la defensa. Serrano farà descansar Munian mentre que zarraga jugarà substituint Nico Williams que acaba de sortir d'una lesió. Vencedor i Dani Garcia podrien ser els encarregats d'intentar tallar el ritme de joc dels blaugranes. En atac, poden jugar Sancet i Villalibre substituint Raúl García i Iñaki William s.