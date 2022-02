Aragonés adverteix que la relació amb l'Estat ha de millorar molt

Pere Aragonès, president de la Generalitat | @EP





El president de la Generalitat , Pere Aragonès , ha considerat que a Catalunya no hi ha normalitat política i que “no s'aconseguirà mentre hi hagi repressió i mentre el dret de Catalunya a decidir el seu futur no estigui assegurat”. En una entrevista al diari ' Público ' aquest diumenge, ha assegurat que la relació de la Generalitat amb el Govern "ha de millorar molt" i els ha retret que envaeixin competències en un intent de modernitzar l'Estat, segons ell.





Aragonès ha supeditat el suport d'ERC al Congrés perquè s'avanci "cap a la resolució del conflicte polític", perquè considera que és l'Executiu de Pedro Sánchez qui ha de decidir si vol resoldre'l o no. Aragonès també ha afirmat que la Comissió Bilateral és "absolutament insuficient, no des del punt de vista de resolució del conflicte polític, sinó de la gestió en l'actual marc jurídic i polític". També preguntat per la direcció del PP, ha afirmat que "seguirà sent el mateix de sempre" i ha criticat que darrere de la crisi interna hi ha un presumpte cas de corrupció.





Respecte a la política catalana, ha demanat a Junts "lleialtat" i ha retreu al partit que no traslladin les declaracions que fan als mitjans als espais d'interlocució que tenen amb ERC, i ha considerat que la retirada de l'escó del cupaire ' Pau Juvillà n'és una mostra.





També ha opinat que "l'independentisme avança quan és capaç de marcar uns objectius democràtics", per això ha instat a formular una proposta en positiu i constructiva que permeti materialitzar altres grans consensos que, al seu parer, existeixen a Catalunya, com l'escola en català. Finalment, ha afirmat que treballarà per arribar a acords amb els comuns i la CUP "a la vegada" i ha descartat contemplar la formació morada com a alternativa al suport dels anticapitalistes.