Cau un 70% l'ús de bosses de plàstic a Catalunya

L'ús de bosses de plàstic d'un sol ús a Catalunya ha baixat més d'un 68% a Catalunya entre el 2018 i el 2020 , segons un estudi encarregat per la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Respecte al 2007, el 2020 el consum de borses va ser un 85% inferior i "s'ha passat a consumir pràcticament una borsa d'aquest tipus per persona cada dia a menys d'una setmana", segons un comunicat de la Conselleria aquest diumenge.





La Conselleria vincula aquesta tendència a la ratificació del ' Pacte per la borsa ' signat el 2009 entre associacions i l' Administració i l'obligatorietat de pagar les bosses de plàstic decretada el 2017. El mateix estudi ha registrat que el 2020 cada persona va consumir 199 recipients de enviament a domicili, 355 bosses de secció -utilitzades per al producte fresc oa granel- i 53 safates d'un sol ús per a productes envasats als mateixos establiments.





Amb l'objectiu de continuar avançant en la reducció de plàstics d'un sol ús, l'1 de gener del 2021 va entrar en vigor el Reial decret que prohibeix donar bosses de plàstic lleugeres i molt lleugeres als consumidors i el novembre d'aquest mateix any es va presentar un protocol per garantir el dret de les persones consumidores a comprar sense envasos d'un sol ús.