ERC reclama a Treball més inspeccions perquè es compleixi la 'Ley Rider'

Jordi Salvador i Duch, diputat d'ERC al Congrés | @EP





ERC ha registrat una iniciativa al Congrés demanant al Govern reforçar la supervisió per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per evitar incompliments de la nova 'Ley Rider' per part de diverses plataformes de repartiment. A la proposició no de llei, ERC critica que, cinc mesos després d'entrar en vigor la norma, encara no s'ha aconseguit que els gairebé 30.000 repartidors del sector tinguin contracte per compte d'altri.





I és que malgrat reconèixer l'"enorme esforç" d'algunes empreses per adaptar-se després de la reforma, des d'ERC assenyalen que "altres companyies segueixen operant amb el model de treballadors autònoms, violant deliberadament la nova normativa i generant una distorsió que perjudica la resta de companyies". Això, a més de suposar un incompliment de la llei, al·leguen que suposa un desavantatge competitiu per a les empreses que s'han adaptat davant de les que continuen contractant 'falsos autònoms', amb menys costos en estalviar-se el pagament de cotitzacions a la Seguretat Social.



ERC crida el Govern a "adoptar totes les accions legals al seu abast perquè les companyies del 'delivery' compleixin escrupolosament" amb la nova normativa i que la Inspecció de Treball i Seguretat Social "incidisca i incrementi el seu treball de supervisió d'aquelles empreses que , de manera reiterada, estan infringint la llei".





D'altra banda, també demana que, en el termini de sis mesos, doti la Inspecció dels recursos necessaris i faci els traspassos competencials requerits per part de la Generalitat en relació amb el cos inspector autonòmic per garantir el compliment de la normativa. Finalment, reclama convocar els agents econòmics del sector a mantenir un diàleg social per "garantir una competència equilibrada, justa i adequada a la nova normativa".