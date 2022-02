Concentració a Barcelona contra la invasió de Rússia a Ucraïna

Manifestació a Barcelona contra la invasió de Rússia a Ucraïna | @EP





Unes 300 persones es concentren aquest diumenge a la plaça Catalunya de Barcelona contra l'entrada de les tropes russes a Ucraïna i en suport al país.





Alguns participants sostenen pancartes amb els missatges ' Stop World War III ' ('Atureu la Tercera Guerra Mundial') i ' Shelter our sky, we will handle the rest ' (Protegir els nostres cels, nosaltres ens encarreguem de la resta). També es llegeixen pancartes amb missatges ' Say no to Putin ' ('Digues-li no a Putin') i ' NATO Help ' ('OTAN, ajuda'), entre altres.





Alguns manifestants onegen banderes ucraïneses i un grup de participants ha realitzat cap a les 12.15 una 'performance' amb cartells on es llegia el missatge ' Paz '. Aquest diumenge és el quart dia consecutiu de concentracions al centre de la capital catalana per condemnar l'atac i reclamar que les tropes russes abandonin Ucraïna.