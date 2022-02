Arrimades alça Ciutadans com a "referent del constitucionalisme a Catalunya"

Inés Arrimadas, presidenta de Ciutadans | @EP





La presidenta de Ciutadans , Inés Arrimadas , ha defensat aquest diumenge que les eleccions municipals del 2023 han de servir per demostrar que Cs “segueix sent el partit de referència del constitucionalisme a Catalunya ”.





Ho ha dit en un vídeo projectat a la convenció que Cs ha celebrat aquest cap de setmana amb el lema 'Compromís amb els municipis' per abordar les municipals, on ha posat en valor la tasca dels regidors, “la xarxa que sustenta el partit ".





Per Arrimadas, al Congrés dels Diputats "es veu clarament que els nacionalismes a qui més ataquen és Cs, perquè saben que és l'eina més eficaç per frenar-los i per fer que hi hagi política centrada".