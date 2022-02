Putin posa les forces de dissuasió nuclear de l'exèrcit de Rússia en alerta màxima

Vladimir Putin @ep





El president rus , Vladimir Putin , ha ordenat al comando militar que posi a les forces de dissuasió nuclear en alerta màxima després de les declaracions agressives dels països de l' OTAN , informa Reuters.





Les forces ucraïneses han repel·lit un intent rus d'apoderar-se de Kharkiv, ha afirmat el governador de la ciutat el diumenge, després de ferotges combats i batalles de carrer amb l'avenç de les tropes russes.





El governador de Kharkiv , Oleh Synyehubov, ha dit que els soldats ucraïnesos estaven ara "netejant" la ciutat oriental. Assegura que els soldats russos es rendien en grups de cinc a deu i llançaven el seu equip al mig de la carretera.





" El control sobre Kharkiv és completament nostre! " Publica Synyehubov a Facebook. “Està passant una neteja completa de la ciutat de l'enemic. L'enemic rus està absolutament desmoralitzat”.





Anteriorment, el governador exposa que els vehicles militars lleugers russos havien irromput "a la ciutat", fins i tot a les àrees centrals. Van arribar als suburbis del nord a les 8 am, assenyala. Insta tots els civils a romandre endins. “Ciutadans de Kharkiv, no deixin el refugi, no usin el transport”, afirma.