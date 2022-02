L'Ajuntament de Barcelona senyalitza els angles morts dels vehicles

Vehicle de l'Ajuntament de Barcelona





L' Ajuntament de Barcelona ha començat aquesta setmana a col·locar la nova senyalització d'angles morts de la DGT als vehicles de grans dimensions la seva flota per indicar als usuaris més vulnerables que se situïn fora de les zones no visibles pel conductor.





Segons un comunicat d'aquest diumenge del consistori, el senyal "és de caràcter voluntari i urbà" i es col·locarà en més de 2.000 vehicles -en què s'inclouen furgonetes, autobusos i camions-, així com en els vehicles de neteja i manteniment, en aquest cas per contribuir a difondre'ls. Per definir i implementar aquest nou senyal de trànsit, l'Ajuntament ha col·laborat amb la DGT i altres ajuntaments de l'estat.





Aquesta iniciativa s'emmarca en el conjunt d'accions adoptades a la Unió Europea per disminuir el risc d'accident, l'objectiu final del qual és aconseguir que els conductors tinguin visió directa, per la qual cosa cal la incorporació dels sistemes avançats d'ajuda a la conducció ( ADAS) . El govern municipal vol "garantir una mobilitat sostenible, saludable i segura" i situa entre les seves prioritats principals la reducció de la sinistralitat.