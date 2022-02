Dos homes a presó per gestionar presumptament cultius de marihuana a Golmés i Les Borges Blanques

Plantes de cànnabis descobertes per Mossos d'Esquadra | @EP





Dos detinguts han ingressat a presó per presumptament formar part d'un grup criminal assentat dedicat al cultiu interior i al tràfic de cànnabis a Golmés i les Borges Blanques.

Segons un comunicat dels Mossos d'Esquadra d'aquest diumenge, la detenció dels dos homes de 23 i 30 anys es va produir el 22 de febrer després del desmantellament el dia 16 de dues plantacions en què hi havia 1.379 plantes.





Els investigadors treballen amb la hipòtesi que es tracti d'una organització criminal amb vincles amb altres grups del nord d' Europa , per la qual cosa han establert contactes amb la policia dels països esmentats, i hi ha una tercera persona investigada i pendent de detenció. Als arrestats -que presumptament havien posat en marxa les dues plantacions amb l'última tecnologia del mercat per incrementar-ne el rendiment- se'ls atribueixen els delictes de frau del fluid elèctric, contra la salut pública i l'ocupació d'immobles.





A més de les plantes de cànnabis, els agents també van confiscar 1.757 testos amb restes de plantes tallades, gairebé cinc quilos de cabdells i 2,6 quilos de pol·len de cànnabis, i també van trobar llums LED d'ampli espectre lumínic, una centrifugadora de cabdells i una cribratge per extreure'ls el pol·len. La investigació va començar el juny del 2021 quan els Mossos van fer la vigilància d'un immoble a Golmés en què, segons una informació rebuda, hi podria haver persones relacionades amb el cultiu o el trànsit.