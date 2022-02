Catalunya no comptabilitza cap mort les últimes 24 hores

Dosi de la vacuna contra el cóvid-19 | @EP





Catalunya ha registrat fins aquest diumenge 2.403.084 casos confirmats acumulats de coronavirus des de l'inici de la pandèmia, 2.320.747 amb una prova PCR o test d'antígens, 844 casos més que el recompte de dissabte, informa la Conselleria de Salut de la Generalitat.





El total de morts des de l'inici de la pandèmia és de 26.583 , els mateixos que al recompte anterior: són 16.805 a hospital o centre sanitari, 4.734 a residència, 1.350 a domicili i 3.694 que no són classificables per falta d'informació. Pel que fa als pacients ingressats actualment, hi ha 1.318 persones hospitalitzades, 17 menys que a l'últim recompte.





Un total de 198 pacients es troben ingressats en unitats de cures intensives ( UCI ) de centres públics i privats, un menys que en el darrer recompte: 157 necessiten ventilació invasiva ( intubació ), 13 requereixen oxigenació per membrana extracorpòria ( ECMO ), i 28 , suport sense intubació.





La velocitat de reproducció de la malaltia (rt) es manté a 0,83 i el percentatge de positivitat dels tests d'antígens i PCR segueix en 13,89%, sense comptabilitzar els notificats per les farmàcies, mentre que la incidència acumulada als darrers 14 dies és de 869,41 per cada 100.000 habitants i la mitjana d'edat dels casos confirmats és de 35,96 anys.

La taxa del risc de rebrot ha pujat lleugerament: dissabte se situava a 695 i 24 hores després està a 696.



Pel que fa a la vacunació, Catalunya ha administrat la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus a un total de 6.481.332 persones des que va començar la campanya de vacunació, dels quals 6.272.364 ja tenen la pauta completa, i n'hi ha 3.223.648 immunitzats amb tercera dosi.

En percentatges, el 81,7% de la població catalana està vacunada com a mínim amb una dosi de la vacuna, mentre que un 78,5% ja té la pauta completa de la vacunació.