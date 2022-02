CaixaBank llança 'Formació sobre rodes' com a reforç del seu programa de formació financera

Sucursal de CaixaBank | @EP





CaixaBank ha llançat ' Formació sobre rodes ', una nova iniciativa amb què reforça el seu programa de formació financera a través del format vídeo, amb capítols de dos minuts que es publicaran a xarxes socials i en què s'explica un concepte o terme financer. La iniciativa està integrada al ' Programa Aula ' de formació financera per als accionistes de l'entitat. El contingut està obert a la web i es transmetrà setmanalment al compte de Twitter @accionistasCABK i al canal de YouTube del banc, per la qual cosa el pot seguir tothom, sigui accionista o no.





Segons ha informat CaixaBank, durant un breu trajecte amb cotxe d'uns dos minuts de durada, experts de diferents àmbits explicaran, en un llenguatge accessible i proper, diferents temàtiques quotidianes relacionades amb les finances, l'economia i la sostenibilitat. Es tractaran temes com estalviar de manera eficient, com crear una cartera d'inversió, en què consisteixen els criteris ASG, què és una acció o què són les agències de rating, entre d'altres.





El ' Programa Aula ' va néixer el 2010 per dotar els accionistes minoristes de CaixaBank de coneixements sobre economia i finances que els ajudaran a prendre les seves decisions d'inversió de forma més fonamentada. Actualment, es realitza a través de cursos presencials, webinars i diversos recursos per a la formació a distància. Mitjançant aquest programa, CaixaBank només ha aconseguit el 2021 acostar els seus continguts a més de 6.000 accionistes que han participat en les diferents iniciatives de formació.





Ara ho amplia i reforça amb aquesta nova iniciativa de 'Formació sobre rodes', que compta amb un format de consum senzill per a la seva distribució a través de les xarxes socials. A la primera entrega es presentarà la iniciativa i al següent capítol està previst explicar què és una acció. Tots els continguts d'Aula estan disponibles des de l' Espai de l'accionista de la web corporativa ( www.CaixaBank.com ), perquè tot aquell que estigui interessat pugui accedir online als diferents materials.





CaixaBank ha reiterat el compromís amb la millora de la cultura financera de clients, accionistes i, en general, de tota la societat, com a part del model de banca sostenible. "Aquest compromís ha permès, durant molts anys, impulsar el coneixement financer a través d´informació neutra, independent i de qualitat, amb la finalitat d´ajudar en la presa de decisions responsables sobre l´economia personal i familiar", ha destacat.