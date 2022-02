Telefónica inaugura una rèplica al metavers al Mobile

Telefónica ha inaugurat aquest diumenge una rèplica al metavers de l'expositor que tindrà a Barcelona al Mobile World Congress (MWC), que se celebra a Barcelona des del 28 de febrer al 3 de març. La companyia ja va anar l'any passat a l'esdeveniment amb un bessó digital i ara ha decidit augmentar el grau d'interactivitat de l'experiència amb aquesta fórmula, que permetrà visitar les demostracions amb més realisme, convocar reunions amb experts i seguir les ponències de l'operador, segons un comunicat.





Les reunions amb experts es produiran a través de trucades de vídeo dins d'aquest metavers temporal al qual els usuaris acudiran sota l'aspecte d'un dels deu avatars dissenyats per Telefónica. L'estand al metavers serà accessible des de qualsevol dispositiu electrònic amb connexió a Internet i els usuaris podran consultar dues experiències exclusivament en línia.

Entre les activitats proposades per Telefónica, hi ha un test de coneixements tecnològics o la possibilitat de consultar els 11 quaderns de transformació sectorials on la firma recull els seus casos d'èxit amb 5G.





" La web 3D ens permet apropar actualment el metavers a tots els usuaris en un format de fàcil accés, sense perdre la llibertat de socialització, exploració o interacció que aquest ens ofereix", ha destacat el conseller delegat de Virtual Voyagers, Edgar Martín-Blas . La companyia dirigida per Martín-Blas ha dissenyat el projecte juntament amb Somos Experiences .