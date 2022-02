Hoffman, director del GSMA, celebra l'inici del Mobile World Congress

Responsables del GSMA i càrrecs polítics catalans | @EP





El director de GSMA, John Hoffman , ha celebrat un dia de l'inici del Mobile World Congress (MWC) a Barcelona : “Han estat temps durs, però estem en el camí cap endavant. Demà el sol tornarà a brillar i les portes tornaran a obrir-se i reunirem Barcelona i MWC”. Ho ha dit aquest diumenge al costat del president de la Generalitat , Pere Aragonès , al Mobile Networking Lunch , el tradicional dinar organitzat per la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) a l'inici del MWC, que se celebrarà des de dilluns al recinte Gran Via de Fira de Barcelona a L'Hospitalet de Llobregat.





Ha posat en valor la tecnologia mòbil durant la pandèmia de coronavirus, que ha permès interactuar amb amics i família, continuar amb l'educació dels nens i amb els negocis fora de les oficines, en altres localitzacions. Al MWC es "traça el futur", la tecnologia de futur, els serveis que seran una realitat del dia a dia i dels propers anys, cosa que no seria possible sense els col·laboradors i patrocinadors de l'esdeveniment, en les seves paraules.





"No és només un esdeveniment d'una setmana a Barcelona, és una cita d'un any, i per això estem molt orgullosos i agraïts per tot el vostre suport", ha conclòs davant d'administracions i col·laboradors de l'esdeveniment.