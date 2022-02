El Papa insisteix en 'la fi de la guerra' a Ucraïna

Pare Francesc | @EP





El Papa ha instat a viure la jornada de pregària i dejuni per la pau a Ucraïna "per estar a prop dels patiments" del seu poble en un moment en què ha augmentat la tensió després que el president de Rússia, Vladímir Putin , anunciés que ha posat en alerta les forces de dissuasió estratègica del país, especialitzades en el llançament de míssils balístics i de creuer de gran abast i responsables del control habitual d'armes nuclears i convencionals.





"Renovo a tots la invitació a viure el 2 de març, dimecres de Cendra, una Jornada de pregària i dejuni per la pau a Ucraïna, per estar a prop dels patiments del poble ucraïnès, per sentir-nos tots germans i implorar Déu la fi de la guerra. Preguem junts", ha assenyalat el pontífex en un missatge al seu compte de Twitter .





El Papa ha tingut converses per expressar la seva preocupació per l'escalada militar a Ucraïna tant amb l' ambaixador de Rússia davant la Santa Seu, Alexander Avdeev , a qui va visitar en persona divendres com amb el cap d'Estat d'Ucraïna, Volodimir Zelenski . Aquest últim el va trucar per telèfon aquest dissabte per expressar-li "el seu profund dolor" pels "tràgics esdeveniments" que està vivint el seu país quan es va complir el tercer dia des que Rússia va envair Ucraïna.





El cap de la delegació russa, Vladímir Medinski, ha afirmat aquest diumenge que negociarà amb Ucraïna a la ciutat bielorussa de Gómel , tot i que el president ucraïnès es mostrés aquest matí obert al diàleg amb Moscou però rebutgés fer-ho a Bielorússia. Després de l'Àngelus d'aquest diumenge, el Papa va instar la comunitat internacional a obrir corredors humanitaris per acollir els ucraïnesos que fugen de la guerra causada per la invasió de Rússia al seu país i va condemnar els que creen els conflictes bèl·lics perquè s'han oblidat de "la humanitat".





"Qui fa la guerra, oblida la humanitat, no el preocupa la vida de les persones sinó que anteposa els seus interessos i la seva ànsia de poder. Es deixa portar per la lògica diabòlica de les armes i s'allunya de la gent comuna, que vol la pau. La gent comuna és sempre la veritable víctima de tots els conflictes, ja que paga amb la seva pell la bogeria de la guerra", va dir el pontífex.