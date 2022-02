Aquest dilluns arribaran els primers espanyols evacuats d'Ucraïna

Avió d'Air Europa enlairant-se | @EP





El Ministeri d'Afers Exteriors, UE i Cooperació noliejarà un avió des de Polònia per repatriar aquest dilluns als espanyols que van ser evacuats d'Ucraïna en dos combois organitzats per l' Ambaixada d'Espanya a Kíev i escortats pels GEO . Així ho ha comunicat aquest diumenge el Ministeri liderat per José Manuel Albares en una nota de premsa, després que a primera hora d'aquest diumenge creuessin la frontera amb Polònia els integrants del segon comboi, després de reunir-se amb la primera caravana que va arribar dissabte la nit a Cracòvia .





D'aquesta manera, els espanyols evacuats embarcaran en un avió que està previst que aterri dilluns a primera hora del matí a Madrid. L'aeronau s'enlairarà des de l'aeroport de Cracòvia i hi viatjaran les 140 persones que van expressar a l' Ambaixada d'Espanya la seva intenció de sortir del país i que estaven a Ucraïna després de les recomanacions d'abandonar-lo.





Això sí, l'ambaixadora juntament amb el cònsol i l'equip de GEO desplaçat per a les tasques de seguretat que viatjaven al segon comboi, romandran a Polònia per continuar prestant l'atenció als espanyols que encara són a la zona. En qualsevol cas, Exteriors assegura que per al centenar d'espanyols que voluntàriament ha optat per quedar-se a Ucraïna , romandrà oberta la Sala de Crisi de la Divisió d'Emergència Consular , que s'ha reforçat amb una desena de diplomàtics i que atenen les línies telefòniques habilitades durant les 24 hores del dia del número +34910001249.