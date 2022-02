Espanya plantejarà expulsar els equips russos de les competicions europees

José Manuel Albares, ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació | @EP







El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació , José Manuel Albares , ha avançat que Espanya proposarà l'expulsió dels equips esportius russos de les competicions europees per acompanyar el conjunt de mesures contra Rússia davant la invasió a Ucraïna. Així ho ha assenyalat en una entrevista a Antena 3 Notícies , en què ha mostrat el seu suport a l'ús del Fons Europeu per a la Pau per finançar "militar ofensiu" per donar suport a Ucraïna davant la invasió, una mesura que s'abordarà a la reunió de ministres d'Exteriors de la UE aquest diumenge.





Albares ha indicat que en el marc de la trobada també plantejarà que els 27 països del bloc tanquin els seus espais aeris a les aerolínies russes, una restricció que ja han pres una vintena dels estats. Precisament, Espanya ha anunciat aquest diumenge el tancament, una mesura que, segons el ministre, "limitarà la mobilitat", però se situa en l'"intent de totes les maneres possibles", "financera i políticament", que "el Exèrcit rus abandoni aquesta guerra i torni dins de les seves fronteres”.





I és que, mesures com aquesta, juntament amb les sancions o la suspensió a bancs russos del mecanisme financer SWIFT, un tema que també es tracta a la cita d'aquest diumenge, tenen la intenció de "desconnectar Rússia de l'Economia del segle XXI , perquè Vladimir Putin no pugui finançar aquesta guerra", ha dit el cap de la diplomàcia espanyola.





"Les sancions estan fent mal", ha defensat Albares, per afegir que això es demostra en reaccions de Putin com la d'aquest diumenge de posar en "règim especial de serveis" les forces de dissuasió estratègica del país en resposta als "agressius" comentaris formulats pels líders de l´OTAN".