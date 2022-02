Es preveu que entre 500 i 600 ucraïnesos s'allotjaran a albergs catalans

Victòria Alsina, consellera d'Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat @EP







La consellera d'Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat, Victòria Alsina , ha xifrat entre 500 i 600 les persones ucraïneses que recorreran a la manutenció i l'allotjament d'albergs catalans, d'acord amb les previsions del Govern . En declaracions als mitjans des de Guissona, que acull "una de les comunitats ucraïneses més grans de Catalunya ", ha assegurat que la voluntat de l'Executiu català és acollir totes les persones que ho necessitin.





En aquesta línia, ha explicat que el Govern treballa de manera coordinada amb les delegacions catalanes a Europa Central i els Balcans per estudiar com “ajudar des de la frontera perquè vinguin cap aquí amb més facilitats”. Ha explicat que el Govern desconeix ara la xifra exacta de catalans a Ucraïna i que ha posat un número de telèfon i un correu electrònic a la vostra disposició per brindar tota l'assistència possible o per remetre'ls a les autoritats competents.





Alsina ha dit textualment que la Generalitat no té la competència plena que voldria en aquest assumpte i que des de la Conselleria volen impulsar "polítiques d'Estat". La consellera, que ha condemnat la invasió russa d'Ucraïna, ha anat aquest diumenge a una missa ortodoxa a Guissona i s'ha reunit amb representants de la comunitat ucraïnesa per poder escoltar quines són les seves preocupacions i les seves necessitats.