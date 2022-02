Ni Pere Aragonès ni Ada Colau reben el rei Felip Vi al sopar del Mobile

Felip VI a la fira de l'Automòbil | @EP





El Rei Felip VI ha arribat aquest diumenge al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona per presidir el sopar inaugural del Mobile World Congress (MWC) , on a les portes no li han rebut el president de la Generalitat , Pere Aragonès ni l' alcaldessa de Barcelona , Ada Colau .





A les portes li han rebut el president del Govern, Pedro Sánchez ; la vicepresidenta primera del Govern i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño ; la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay ; el president de Fira de Barcelona, Pau Relat , i el president del consell de GSMA, José María Álvarez-Pallete .





Un cop ha entrat, ha saludat alguns dels assistents al sopar, com ara la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto; l'alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat , Núria Marín , i alguns ceo i empresaris de companyies de telefonia, entre d'altres. Tot i això, ni Aragonès ni Colau ni el vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró , han participat al besamans.





Durant el sopar, el Rei presidirà la taula principal, que estarà formada per 19 persones : a la seva dreta tindrà Sánchez, a la seva esquerra el director general de la GSMA, Mats Granryd, i davant Aragonès i Calviño, mentre que Colau, Relat i diversos ceo de companyies telefòniques també compartiran aquesta taula.